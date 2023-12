Delegado Lucas destina R$ 1 milhão para cascalhamento de estradas em Buritis

No intuito de promover o desenvolvimento rural e melhorar a infraestrutura viária em Buritis, o deputado Delegado Lucas (PP) anunciou o repasse de R$ 1 milhão em recurso para o cascalhamento de estradas rurais do município.

Segundo o parlamentar, o valor faz parte da chamada ‘emenda de bancada’ e já está empenhado. Com isso, a previsão é que o recurso seja repassado à prefeitura nas próximas semanas.

“Buritis tem uma importância vital para a produção agropecuária da região. No entanto, as estradas rurais muitas vezes enfrentam desafios relacionados à falta de manutenção, o que prejudica não apenas o deslocamento dos residentes, mas também a logística do setor agropecuário. Esse repasse de R$ 1 milhão representa uma oportunidade significativa para aprimorar as condições de mobilidade e, consequentemente, impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local”, afirma Lucas.

Após o pagamento do recurso, o poder executivo de Buritis é quem vai ficar responsável pelo planejamento e execução do cascalhamento nas estradas rurais.

“Investir em nossas estradas rurais vai facilitar o acesso dos moradores com a área urbana, melhorando o deslocamento diário e o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação. Vai ainda impulsionar o setor agrícola com vias em melhores condições, deixando o escoamento mais eficiente da produção, reduzindo custos logísticos e promovendo o crescimento econômico local”, destacou o deputado.

O que são emendas de bancadas?

A emenda de bancada é uma modalidade na qual um grupo de parlamentares estaduais se une para apresentar emendas conjuntas ao orçamento do governo de Rondônia. Essas emendas têm como objetivo destinar recursos para projetos que beneficiem diretamente os municípios e projetos que atendam a população.

O objetivo das emendas de bancada é promover a descentralização dos recursos públicos, permitindo que os deputados, que têm conhecimento mais próximo das necessidades de suas regiões, contribuam para a destinação de verbas estaduais de maneira mais específica e direcionada.

Texto: Jônatas Luiz I Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I ecom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO