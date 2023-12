Delegado Lucas destina R$ 300 mil para compra de armamento ao 7° Batalhão da PM

Na manhã desta quarta-feira (13), o deputado estadual Luís do Hospital (MDB) realizou uma visita à sede da Energisa, em Porto Velho (RO), em busca de soluções para os problemas de instabilidade e quedas frequentes de energia elétrica que têm afetado diversos municípios do estado de Rondônia.

O deputado Luís do Hospital, reconhecendo a importância da energia elétrica para o desenvolvimento e qualidade de vida da população, decidiu interceder em prol dos municípios que vêm enfrentando dificuldades nesse aspecto.

Os municípios que foram objeto da solicitação do deputado são Jaru, Theobroma, Vale do Anari, Governador Jorge Teixeira e o distrito de Tarilândia. Essas localidades têm enfrentado uma série de problemas relacionados à instabilidade no fornecimento de energia, o que impacta diretamente a rotina dos moradores e o funcionamento de serviços essenciais.

Durante a visita à sede da Energisa, o deputado teve a oportunidade de se reunir com representantes da empresa para discutir as questões específicas enfrentadas pelos municípios mencionados. O parlamentar destacou a urgência em encontrar soluções eficazes para melhorar a confiabilidade do fornecimento de energia nessas regiões.

Em seu pronunciamento após a reunião, o deputado Luís do Hospital expressou sua preocupação com os impactos negativos que a instabilidade na energia elétrica causa à vida dos cidadãos e ao desenvolvimento local. “É fundamental que a Energisa atue de maneira ágil e eficiente para resolver esses problemas, garantindo um serviço de qualidade para a população dessas localidades”, afirmou o deputado, que no momento da visita à Energisa, estava acompanhado dos vereadores jaruenses Paulão do Esporte (PSDB) e Valmir Carteiro (PSDB).

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO