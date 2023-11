Delegado Lucas é eleito secretário de Segurança do Parlamento Amazônico

O deputado estadual Delegado Lucas (PP) foi eleito secretário de Segurança do Parlamento Amazônico. A eleição foi realizada na última quarta-feira (8) durante assembleia geral dos membros na 26º Conferência da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), que acontece em Fortaleza (CE).

O Parlamento Amazônico é composto por várias secretarias e reúne deputados estaduais de nove estados que integram a extensa região da Amazônia Legal. O objetivo do grupo é promover a colaboração entre as unidades da federação, visando discutir as demandas e buscar soluções para os desafios comuns que enfrentam.

Na Secretaria Especial de Segurança, sob a gestão do Delegado Lucas a partir de 2024, serão elaboradas propostas relativas aos temas da segurança pública para então serem submetidas aos membros do Parlamento.

“É com grande satisfação que participo pela primeira vez do encontro da Unale. Este evento representa uma valiosa troca de experiências, informações e conhecimento, proporcionando uma melhoria contínua em nossas atividades no âmbito do Poder Legislativo. Quero parabenizar a nova diretoria do Parlamento Amazônico, que vai ser presidida pelo nosso deputado estadual Laerte Gomes (PSD), e reiterar a disponibilidade do meu mandato para discutir temas que envolvam a segurança pública não só do nosso estado de Rondônia, como de toda a região”, disse Lucas.

Ainda segundo o deputado, enquanto secretário de segurança do Parlamento Amazônico ele pretende realizar levantamento de dados sobre violência para, no futuro, implementar programas eficazes com objetivo de reduzir o número de assassinatos e mortes, inspirados em iniciativas bem-sucedidas.

“Assumir o cargo de secretário de Segurança no Parlamento Amazônico é uma responsabilidade que encaro com grande comprometimento. Acredito na importância crucial desse papel para garantir a integridade e tranquilidade em nossa vasta região, e estou dedicado a contribuir significativamente para a segurança e bem-estar de todos os estados que compõem o grupo”, finaliza.

Texto: Jônatas Luiz / Assessoria parlamentar

Foto: Bruno Mendes/Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO