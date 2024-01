Delegado Lucas pede reunião na Energisa após problemas no fornecimento de energia em Monte Negro

Após receber informações de problemas no fornecimento de energia elétrica em Monte Negro, o deputado Delegado Lucas (PP), presidente da Comissão de Defesa de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), solicitou uma reunião para discutir e buscar soluções para as frequentes interrupções no abastecimento no município.

A reunião foi realizada na semana passada na sede da concessionária de energia, em Porto Velho, e contou com a participação do secretário de Saúde de Monte Negro, Rui Costa, secretário de Obras, Tobias Cardoso, vereador Pedrão, presidente da Câmara Municipal, e do assessor jurídico Dr José Antônio, representando o deputado Delegado Lucas.

Durante a reunião, o secretário de Saúde de Monte Negro destacou a preocupação com as constantes quedas de energia na cidade, enfatizando os impactos diretos no Hospital Municipal Irmã Dulce. Segundo o secretário, mesmo com a ativação do gerador em momentos de interrupção, a unidade de saúde enfrenta dificuldades em suprir todos os equipamentos essenciais para o atendimento adequado aos pacientes. Ainda na reunião, o presidente da Câmara, Vereador Pedrão, afirmou estar ocorrendo oscilações de energia no município, resultando em danos nos equipamentos de vários clientes da região.

Uma das questões levantadas na reunião na Energisa foi necessidade de o hospital possuir um gerador de energia capaz de atender plenamente às demandas em casos de possíveis interrupções, conforme as regulamentações estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Na ocasião, a Energisa informou que a adequação do sistema é crucial para garantir a continuidade dos serviços de saúde e se comprometeu a trabalhar em conjunto com as autoridades locais para viabilizar essa melhoria.

No último dia 6 de janeiro houve oscilação de energia no município, que resultou na queima do equipamento de raio X no Hospital Municipal Irmã Dulce. Segundo o deputado Lucas, essa ocorrência ressaltou a urgência de medidas para estabilizar o fornecimento elétrico na região, evitando não apenas prejuízos materiais, mas protegendo a vida e a saúde dos cidadãos.

“É essencial que garantamos um fornecimento de energia estável, especialmente em locais críticos como hospitais, onde vidas dependem desse recurso. Vamos trabalhar para assegurar que Monte Negro e outras localidades tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, sem as constantes preocupações causadas por falhas no fornecimento de energia”, afirmou Lucas.

Após a reunião, a Energisa informou que fará tratativas internas e que, em breve, vai enviar um relatório da situação ao deputado Delegado Lucas.

Texto: Jônatas Luiz I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO