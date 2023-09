Delegado Lucas reivindica recuperação urgente de 6 pontes em Campo Novo de Rondônia

Buscando garantir o acesso e a mobilidade dos moradores de Campo Novo de Rondônia, o deputado Delegado Lucas (PP) apresentou nesta semana seis indicações ao Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER-RO) reivindicando a restauração urgente de seis pontes de madeira na área rural. Três das solicitações são para melhorias em pontes localizadas na RO-421, nos Km 12, Km 38 e KM 60, na altura do Rio Azul. “Nestes locais, os moradores nos repassaram sobre problemas que estão enfrentando para fazer a travessia de forma segura, inclusive com danos a veículos ao passarem pela rodovia.

Uma das imagens que chegou ao nosso gabinete mostra que as lascas da ponte estão cedendo. Em outro caso a estrutura de madeira aparece totalmente queimada”, diz o deputado. As outras três indicações foram feitas para a RO-408, também conhecida como antiga BR-421.O deputado pediu reparo urgente na ponte do Travessão Ribeirinho, no KM 115 e numa ponte localizada sobre o Rio Candeias.

O parlamentar acredita que a recuperação das pontes na RO-421 e RO-408 em Campo Novo é crucial para a comunidade. “Como morador da região sei o quanto essas estruturas são vitais para nossa mobilidade e economia. Essas pontes desempenham um papel fundamental no acesso a áreas comerciais e na facilitação do transporte de produtos agrícolas. Além disso, melhoram a segurança de todos que as utilizam diariamente. Investir na recuperação dessas pontes é essencial para o desenvolvimento e o bem-estar da população camponovense”, afirma.

Texto: Jônatas Luiz / Assessoria parlamentar

Foto: Reprodução/WhatsApp

Fonte: Assembleia Legislativa de RO