Delegado Lucas requisita camionete para atender agricultores de Jacinópolis via Emater

O deputado Laerte Gomes (PSD), acompanhado do prefeito de Ji-Paraná, Joaquim Teixeira, lançou nesta segunda-feira (30), os exames de ressonância magnética, com laudo, no Hospital Municipal de Ji-Paraná. O deputado colocou emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, para os serviços terceirizados pela prefeitura.

“Os equipamentos já estão instalados e faltava apenas o recurso para pagar pela prestação do serviço, que atenderá a população de Ji-Paraná e demais localidades da região central. Lembrando que esse foi um pedido do vereador Dr. Edinho Fidelis, que assim como a gente, também ficou muito feliz em colocar o aparelho em funcionamento”, destacou Laerte Gomes.

O deputado lembrou que o exame de ressonância, em clínica particular, custa em torno de R$ 1 mil reais.

“Agora, com essa parceria com a prefeitura, pessoas que aguardavam quatro, cinco anos na fila, poderão contar com esse serviço gratuito. Quero agradecer os demais vereadores presentes, o presidente da CDL, Elias Pereira, o secretário Municipal de Saúde, e o prefeito Joaquim Teixeira, por acreditar nessa parceria. É assim que continuaremos a fazer, trabalhar pela saúde e pela população de Ji-Paraná”, concluiu o deputado.

Texto e foto: Juliana Martins I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO