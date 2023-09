Delegado Lucas solicita abertura de concurso para oficial de saúde da PM-RO

O deputado Delegado Lucas (PP) apresentou indicação à Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) requisitando a abertura de concurso público para contratação de terapeuta ocupacional na Polícia Militar de Rondônia.

Segundo defendeu Lucas, a corporação nunca realizou um concurso para preencher o cargo, e sua inclusão pode trazer uma série de benefícios principalmente para a corporação da PM.

“Primeiramente, é crucial compreender que a vida de um policial militar é marcada por desafios constantes, situações de alto estresse e exposição a traumas. Essas experiências podem ter um impacto significativo na saúde mental e emocional dos profissionais. É aí que o terapeuta ocupacional entra em cena. A importância dele na Polícia Militar é uma questão que muitas vezes passa despercebida, mas que desempenha um papel fundamental na saúde e no bem-estar dos membros da instituição”, acredita.

O parlamentar afirma também que o terapeuta ocupacional desempenha um papel fundamental na reintegração dos policiais que sofreram ferimentos ou traumas significativos no desempenho de sua função.

De acordo com Lucas, em 2019 o Comando-Geral da PM chegou a apresentar um ofício destacando a preocupação com a carência de pessoal, principalmente no quadro de Oficial de Saúde. Na época já havia um déficit de 92 profissionais no quadro de saúde da polícia.

“O Comando solicitou a realização de concurso, visando contratar 28 Oficiais para o quadro da saúde, incluindo a vaga de terapeuta ocupacional. A solicitação estava encaminhada, mas com a mudança de gestão, as tratativas para o concurso foram interrompidas”, explica. A indicação parlamentar para abertura do concurso de oficial de saúde já foi enviada à Sesdec, que deve analisar o pedido de Lucas nos próximos dias.

Texto: Jônatas Luiz / Assessoria parlamentar

Foto: PM-RO/Reprodução

Fonte: Assembleia Legislativa de RO