Delgatti prestará novo depoimento à PF nesta sexta-feira

João Revedilho/Portal iG Arthur Lima se filia ao Progressistas em evento ao lado de Tarcísio e Ciro Nogueira

Após meses de especulação, o secretário da Casa Civil de São Paulo, Arthur Lima, assinou sua filiação ao Progressistas, em evento realizado nesta quinta feira (17) na sede estadual do partido. É a primeira vez que o secretário se filia a uma agremiação política.

A entrada de Lima na legenda estava em negociação há alguns meses e visa alçar o braço-direito de Tarcísio de Freitas (Republicanos) a algum cargo nas eleições de 2026. O evento contou com a participação do presidente da legenda, Ciro Nogueira, além de senadores e deputados.

Nos bastidores, a chegada de Arthur Lima é o primeiro passo do Progressistas para bater de frente com o PL em 2026. O partido quer aumentar o número de filiados e ganhar potência em estados-chaves, como São Paulo e Rio de Janeiro.

O Progressistas mira o governo paulista, caso Tarcísio dispute a presidência no próximo pleito. Arthur Lima deve ter o tapete estendido para disputar o Palácio dos Bandeirantes.

A legenda tem ainda o interesse em convencer Tarcísio de Freitas a se filiar nos próximos meses. O governador do estado de São Paulo está insatisfeito no Republicanos, principalmente após o partido anunciar que fará parte da base do governo Lula (PT).

Aliados do governador disseram à coluna que Tarcísio está “a um pé do Progressistas”. Eles acreditam que a chegada de Arthur Lima na legenda é um prenúncio para a filiação do governador paulista.

Em conversa com o jornalistas, Ciro Nogueira negou a possibilidade, mas elogiou Tarcísio e disse que mantém apoio ao governador paulista.

Fonte: Nacional