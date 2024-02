Demandas da OAB-RO são discutidas na presidência da Alero

A atuação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO) foi pauta do encontro na tarde desta terça-feira (6) no gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). O presidente da Casa de Leis, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), recebeu o presidente da Ordem, Márcio Nogueira e a diretoria estadual.

Marcelo Cruz destacou o trabalho realizado pela atual gestão da OAB-RO sob comando de Márcio Nogueira. “O presidente Márcio deu uma pegada diferente na Ordem e isso é um detalhe bem visível em sua administração, aproximando a Instituição da população e contribuindo com o lugar de destaque alcançado pela instituição”, frisou.

Márcio Nogueira aproveitou a oportunidade para valorizar o trabalho desempenhado pelo deputado estadual Marcelo Cruz a frente da Presidência da Alero e fez um convite para prestigiar o aniversário da OAB-RO que será celebrado no próximo dia 18 de fevereiro no Espaço Alternativo. “São 50 anos de instalação da OAB em Rondônia e queremos contar com a participação da Assembleia. Vamos iniciar as comemorações em Porto Velho e em seguida vamos percorrer as demais subseções, buscando valorizar a história da Ordem em nosso estado. O deputado Marcelo tem sido um grande parceiro da advocacia em todas as pautas que chegam na Assembleia, contribuindo significativamente com as ações e atividades da nossa OAB-RO”, ressaltou.

Para Marcelo Cruz, as ações ainda podem ser intensificadas e estreitadas entre a Assembleia e a OAB-RO. “Podemos pensar em lançar um evento em conjunto, pois temos uma grande estrutura e podemos abraçar diversas ações que possam somar a nossa comunidade”, afirmou. Ao final, o deputado estadual fez a entrega de um exemplar da Constituição Estadual em comemoração aos 40 anos do Poder Legislativo.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO