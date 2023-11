Demandas da Saúde são discutidas em reunião na Sesau

Com o objetivo de debater as demandas da saúde pública, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), realizou visita na última segunda-feira (6) ao titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha.

O encontro serviu para buscar soluções de auxílio à Secretaria para viabilizar recursos com o intuito de aumentar a quantidade de leitos e medicação, além do investimento na compra de equipamentos para a saúde da população.

“É essencial esse diálogo para que possamos estabelecer parcerias e contribuir com o bem-estar dos moradores dos 52 municípios do nosso estado. Por isso, esses encontros servem para que possamos encontrar meios de fortalecer as ações de cuidado com a saúde pública”, destacou o deputado Marcelo Cruz.

Marcelo Cruz está em seu segundo mandato e já investiu mais de R$ 11 milhões na Saúde desde 2019. “Uma das nossas bandeiras tem sido a saúde pública do nosso estado com o foco em garantir o melhor atendimento e suporte aos pacientes. Temos atuado constantemente em ações que possam fazer a diferença na vida do cidadão”, acrescentou o parlamentar.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Matheus Henrique / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO