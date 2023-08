DEMANDAS Melhorias para a saúde são debatidas em encontro com representantes da Semusa e Superintendência Estadual do Ministério da Saúde

Certame aconteceu no último domingo (6)

O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Comissão Especial Eleitoral comunicam que o gabarito da prova de conhecimento específico para o 3º Processo de Escolha Unificado para Conselheiros Tutelares do município de Porto Velho foi publicado na segunda-feira (7) no site da empresa contratada para aplicação da prova. Acesse aqui o gabarito.

A aplicação da prova de conhecimento específico acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi realizada no domingo (6), no Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca). Dos 310 inscritos, compareceram 269 candidatos. A prova contou com 20 questões, sendo 12 subjetivas e 8 objetivas.

A prova de conhecimento específico é uma das etapas do processo de escolha unificado para os conselheiros tutelares de Porto Velho, que culminará com a escolha dos conselheiros que será dia 1º de outubro de 2023.

RECURSO

Conforme a Resolução 244 de 2 de agosto de 2023, o candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar da prova de conhecimento disporá dos dias 11 e 12 deste mês de agosto para fazê-lo, na sede do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA), à av. Guanabara, 965, bairro Nossa Senhora das Graças – Casa dos Conselhos Municipais, das 8h às 14h.

A Resolução 244 também determina que todos os recursos deverão ser endereçados à Comissão Eleitoral do CMDCA. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em suas razões de recurso. O recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. Se do exame de recurso resultar a anulação de item integrante das questões objetivas, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. O resultado da prova de conhecimento e a convocação para a avaliação psicológica será publicado nos sites oficiais do município e da empresa contratada.

CRONOGRAMA

Segue o cronograma do processo estabelecido pela Resolução nº 243 de 20 de julho de 2023:

– Resultado da prova de conhecimento sobre o ECA: 10/08/23

– Período de recurso do resultado da prova de conhecimento sobre o ECA: 11 e 12/08/23

– Resultado do recurso da prova de conhecimento sobre o ECA: 14/08/23

– Avaliação psicológica: 15 a 18/08/23

O 3º Processo de Escolha Unificada dos Conselheiros Tutelares do 1º, 2º, 3º e 4º Conselho Tutelar e 1º Conselho Tutelar Distrital do Município de Porto Velho, é regido pelo edital n.º 1/2023.

“A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) está dando todo apoio nos serviços necessários para a realização do processo de escolha dos conselheiros tutelares”, afirmou o secretário da Semasf, Claudi Rocha.

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO