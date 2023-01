DENGUE – População deve manter quintais limpos para eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti

Capital experimentou crescimento e desenvolvimento desde a transição

Um dos Estados mais jovens da Federação tem uma história que atravessa séculos. As terras que hoje são chamadas de Rondônia já despertavam os interesses nacionais no século XIX, através dos movimentos de expansão nacional. Porém, foi somente no dia 4 de janeiro de 1982 que Rondônia deixou de ser um território federal para se tornar uma estrela na bandeira do Brasil.

Nos anos de 1980, Rondônia contava com apenas 13 municípios, entre eles a nova capital brasileira, Porto Velho. A promoção à categoria de Estado, as riquezas naturais e a oferta de terras atraíram milhares de brasileiros nos anos que se seguiram.

Porto Velho, por exemplo, experimentou, desde a transição de território federal para Estado, um aumento populacional significativo. Hoje, são mais de 530 mil pessoas vivendo somente na capital, enquanto Rondônia abriga cerca de 1,8 milhão de pessoas distribuídas em 52 municípios.

Atualmente, o Estado tem no agronegócio o seu carro-chefe na economia, ao mesmo tempo em que busca incentivar o setor de serviços em suas grandes cidades, com destaque para Porto Velho.Com inúmeros desafios e oportunidades para os próximos anos, a capital busca, diariamente, contribuir para o desenvolvimento de Rondônia, dando oportunidades a quem aqui chega e construindo um futuro promissor.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO