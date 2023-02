Dengue: Rio de Janeiro registra primeira morte em 2023

Pixabay Após a primeira morte por dengue no RJ em 2023, foram definidas novas medidas de contenção estabelecidas nos planos de contingência

Conforme nota divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro na última sexta-feira (3), o estado registrou a primeira morte por dengue neste ano.

A vítima era um paciente de 84 anos que estava internado desde o dia 18 de janeiro no Hospital dos Plantadores, no município de Campos dos Goytacazes , no norte fluminense, e morreu após três dias de internação.

O diagnóstico da doença foi feito através de exame laboratorial feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN-RJ).

Por conta da alta da doença na cidade nas primeiras semanas de janeiro em relação ao mesmo período de 2022, foram definidas novas medidas de contenção estabelecidas nos planos de contingência.

A decisão foi tomada após a visita de uma equipe técnica da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro no local.

Como forma de reforçar o atendimento no centro de referência em dengue do município, a secretaria liberou itens como poltronas, soro fisiológico e alguns medicamentos do Centro de Referência da Dengue e Pós-Covid Jayme Tinoco Netto.

Além disso, será intensificado serviços de controle do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, Aedes aegypti e da equipe de agentes nos locais mais críticos como este onde ocorreu a primeira morte.

Fonte: IG SAÚDE