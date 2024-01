Deniziane vence primeira prova do líder no Big Brother Brasil: ‘Ganhou a coroa e carro’

Nesta terça-feira (09), após 19 horas de competição, Deniziane foi a última participante a deixar a Prova do Líder e conquistou a primeira liderança do ‘BBB 24’.

Além da coroa, a sister ganhou um carro do patrocinador e o Poder do Não, no qual poderá escolher um participante para não disputar a próxima Prova do Líder.

Na prova, os competidores precisavam apertar o botão quando tocava um dos três sinais: buzina, faróis ou a música da Chevrolet. Quem apertasse o botão com a rodada iniciada, antes do sinal tocar, estava fora da competição. Matteus desistiu da disputa e foi o décimo sétimo a sair da Prova do Líder.