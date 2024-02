Campanha alerta sobre malefícios causados pelo descarte errado de resíduos

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), entre outros órgãos, realizaram uma blitz educativa com objetivo principal de conscientizar sobre o descarte de lixo no município.

A ação aconteceu na manhã de quinta-feira (1°), no cruzamento das avenidas Rio Madeira com Imigrantes, com o Bloquinho Consciente formado por agentes da Semtran e equipes da Sedam. As equipes estão distribuindo mudas de plantas e panfletos e orientando os motoristas quanto ao cuidado com o meio ambiente, fazendo o descarte correto de lixo.

O agente de trânsito Ardaia, falou sobre a intensificação da Semtran com as campanhas e ações que estão sendo realizadas.

“Estamos preocupados em informar o condutor sobre o descarte de resíduos corretamente, ainda mais nesse período de carnaval em que o lixo é descartado de forma irregular. Queremos que o cidadão tenha essa consciência certa. A ideia é despertar nos motoristas a consciência de não jogar lixo nas ruas, evitando assim a obstrução de bueiros, a poluição das vias, e cuidando do nosso meio ambiente”, explica o agente.

A Semtran informa que, nesta sexta-feira (2), das 16h às 18h30, as equipes darão continuidade à campanha no Espaço Alternativo, na capital.

O descarte correto de lixo é uma importante ferramenta de combate às enchentes e de garantia da limpeza urbana, evitando que os resíduos descartados de forma errada cheguem às galerias de águas pluviais, canais e aos bueiros e em dias de chuvas fortes ocorram alagamentos.

Texto: Rando Silva

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO