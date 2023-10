Depois de vazão recorde, volume nas Cataratas do Iguaçu diminui

Depois de ter registrado uma vazão de 24 milhões de litros por segundo nessa segunda-feira (30), o volume de água nas Cataratas do Iguaçu (foto), no Paraná, começou a diminuir nesta terça-feira (31), com vazão em 18 milhões e 100 mil litros d’água por segundo, registrados às 10h. Chuvas intensas atingiram a região nos últimos dias.

Por medida de segurança, apenas a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo permanece interditada, de acordo com Urbia Cataratas, concessionária responsável pela visitação do Parque Nacional do Iguaçu.

“A tendência é a vazão, que bateu a casa dos 24 milhões nessa segunda-feira (30), iniciar uma queda nos próximos dias”, informou a concessionária.

As equipes técnicas da Urbia Cataratas e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão que administra a unidade de conservação, seguem monitorando e avaliando em tempo real a situação do rio Iguaçu, na região das Cataratas.

Parque aberto para visitação

A concessionária informou ainda que, mesmo com a interdição da passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo, os mirantes da Trilha das Cataratas estão liberados.

O Parque Nacional do Iguaçu estará com horário ampliado para acesso das 8h às 16h de 2 a 5 de novembro, período em que terá reforço na equipe em todo o circuito turístico. Segundo estimativa da Urbia Cataratas, quinta-feira (2) e domingo (5) são os dias mais tranquilos para visitação.

Vazão média das Cataratas

1 milhão e 500 mil litros por segundo

Histórico de cheias:

2014: 46,3 milhões de litros por segundo

1983: 35 milhões de litros por segundo

30/10/2023: 24,2 milhões de litros por segundo

Histórico de secas:

Abril de 1979: 100 mil litros por segundo

Julho de 2006: 245 mil litros por segundo

Para visitar o parque é preciso adquirir ingresso online pelo site oficial

