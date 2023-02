Deputada Cláudia de Jesus abre as portas de seu gabinete para movimentos sociais

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT-RO) esteve reunida com lideranças e integrantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e a Associação dos Empregados da Emater, nesta quarta-feira, 08. O encontro teve o objetivo de conhecer as ações e demandas sociais do MAB e dos trabalhadores da Emater para propor políticas públicas e sociais. “Os movimentos sociais são instrumentos por meio dos quais podemos ouvir reivindicações mais amplas e de diferentes cenários, através deles podemos mudar a realidade social”, disse a deputada.

O MAB é uma organização não governamental que apoia as populações atingidas pelo sistema de geração, distribuição e venda da energia elétrica. O movimento atua desde 1980, construindo histórias de resistência, luta e conquistas. Também defende uma prática orientada por princípios e valores encontrados na pedagogia do exemplo e na solidariedade entre os povos como a melhor forma de convencimento. Em Rondônia, o MAB atuou prestando assistência às famílias atingidas pela construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio no rio Madeira.

Ainda no período da manhã a parlamentar reuniu-se com Jurandir Pereira, presidente da Associação dos Empregados da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). Jurandir informou para a deputada Cláudia de Jesus sobre a situação dos trabalhadores referente o auxílio-saúde, o plano de carreira e também expôs as condições das instalações físicas da Emater.

Cláudia ressaltou que seu mandato é coletivo e continuará disponível para acolher as demandas da população de Rondônia..

Texto e foto: Assessoria parlamentar