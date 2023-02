Deputada Cláudia de Jesus propõe melhorias à saúde de Rondônia

O município de Theobroma recebeu um veículo HB-20 para a saúde, proveniente de uma emenda parlamentar do deputado estadual Alex Redano (Republicanos), o veículo que atenderá a Secretaria Municipal de Saúde é um pedido do vereador Cezar Aparecido.

A entrega aconteceu com a presença do assessor parlamentar do Deputado Alex Redano, Cabo Erique, do vice-prefeito Gilmar e do Vereador Gilmar do Fizim. O vereador Cezar falou da importância desse veículo e da atenção dada pelo deputado ao município. “Estivemos com Cabo Erique, assessor do deputado Alex e não mede esforços para levar a mensagem ao deputado que prontamente atendeu o município com mais esse benefício que garantirão melhores condições de trabalho e de atendimento a população, dessa vez contemplando a Saúde”. Agradeceu o vereador.

O vice-prefeito Gilmar agradeceu ao Dep. Alex Redano pela parceria, ao Governo do Estado, que não tem medido esforços para que mais recursos cheguem a Theobroma. “Agradeço ao deputado pelo empenho, hoje representado pelo seu assessor Cabo Erique, que sempre nos recebeu muito bem em seu gabinete, temos a certeza de que o parlamentar que olha para as cidades que mais precisa é um parlamentar que deseja o melhor para nosso Estado”. Agradeceu o vice-prefeito.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar