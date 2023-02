Deputada Cláudia de Jesus recebe documento com reivindicações do SINTERO

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PATRIOTAS) recebeu na manhã desta quarta-feira (08), em seu gabinete a comissão de aprovados no concurso da Polícia Civil do ano de 2022. A comissão apresentou um levantamento atual do efetivo da Polícia Civil no Estado de Rondônia, destacando que há uma necessidade com caráter de urgência para a convocação de todos os candidatos excedentes que foram aprovados no concurso da Polícia Civil de 2022.

Entre as pautas apresentadas pela comissão podem se destacar: a necessidade de convocar todos os excedentes aprovados no concurso; a possibilidade de uma academia com no mínimo o dobro das vagas oferecidas no edital. O parlamentar afirmou que uma sociedade com mais servidores destinados à Segurança Pública gera sensação de paz, emprego e tranquilidade.

“Entendo que a inclusão destes profissionais em nossa Segurança Pública é algo que fomenta toda sociedade. Um exemplo bem claro disto é o comércio, que tem muito mais movimentação de clientes e pode gerar emprego, fomentando a economia em geral. Além disso, essa pauta foi uma das propostas de campanha do governador Coronel Marcos Rocha”, finalizou o parlamentar.

Foto e texto: Assessoria parlamentar