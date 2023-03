Deputada Dra. Taíssa apresenta Projeto de Lei para resguardar à proteção das mulheres em procedimentos de saúde

Na sessão ordinária desta terça-feira (28), a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) falou sobre Projeto de Lei de sua autoria destinado a dar mais segurança para mulheres que recebam sedativos ou anestesia em unidades de saúde. Pelo projeto, todas as pacientes têm direto a um acompanhante durante os procedimentos.

O objetivo é evitar situações de abuso sexual como as ocorridas no Rio de Janeiro que deixaram à mostra a vulnerabilidade que as mulheres enfrentam durante os procedimentos. O Projeto de Lei vale para todas as mulheres que estejam sedadas ou com anestesia. Elas teriam direito a acompanhante, para evitar situações de abuso como as registradas no RJ e que tornaram pública situações absurdas de abuso sexual praticadas por profissionais de saúde.

Outra questão abordada pela deputada Dra. Taíssa se refere ao sofrimento dos pais de alunos com limitações. A parlamentar destacou que todo início de ano é uma agonia para as famílias que não encontram um sistema educacional preparado e com profissionais capacitados para atender a grande demanda que existe.

A deputada finalizou afirmando que já solicitou ao Governo do Estado audiência para ouvir pais e educadores, avaliar como o problema poderia ser resolvido e providenciar condições para que sejam inclusas no orçamento do Estado recursos que possibilitem a contratação de profissionais qualificados para atender os alunos em condições especiais.

Texto e foto: Secom ALE/RO