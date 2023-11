Deputada Dra. Taíssa participa da premiação do concurso de redação “Cisne Branco” em Guajará-Mirim

Na sexta-feira (17), a deputada Dra. Taíssa (PSC) Silva marcou presença na Agência Fluvial da Marinha do Brasil em Guajará-Mirim, para participar da cerimônia de entrega de premiação aos alunos destacados no Concurso de Redação Cisne Branco.

O concurso, promovido pela Marinha, contemplou duas categorias: Ensino Fundamental 2, com o tema “A participação da Marinha na Independência do Brasil”, e Nível Médio, abordando o tema “Poder Naval e a Independência do Brasil: a consolidação da soberania pelo mar”.

Lucas Evangelista, Yasmin Vitória e Laune Batista foram premiados (Foto: Assessoria parlamentar)

Os vencedores na categoria fundamental foram as alunas Laís Vitória, Noemi Karolina e Agatha Letícia, do Cívico Militar Irmã Maria Celeste, que conquistaram o 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente. Já no nível médio, os premiados foram Yasmin Vitória, Lauane Batista e Lucas Evangelista, da Escola Estadual Simon Bolivar.

A deputada contribuiu para a premiação dos alunos, oferecendo um apoio cultural com prêmios em dinheiro. O 1º lugar recebeu R$200, o 2º lugar R$150, e o 3º lugar R$100, além de outros brindes.

Os alunos destacados a nível municipal irão concorrer as etapas distrital e nacional, onde os vencedores nacionais serão premiados com um notebook e uma visita especial ao Navio-Veleiro “Cisne Branco”, um símbolo marcante da Marinha do Brasil, e também terão a oportunidade de participar de um processo seletivo para uma vaga de estágio no gabinete da deputada.

A cerimônia contou com a participação do Capitão Tenente Domiciano, comandante da Agência Fluvial de Guajará-Mirim, e outros agentes fluviais. Além disso, estiveram presentes pais dos alunos, diretores das escolas envolvidas e empresários locais.

Dra. Taíssa expressou seu orgulho em apoiar iniciativas que promovem a educação e a reflexão sobre a história naval brasileira. “A premiação não apenas reconheceu o talento dos jovens escritores, mas também fortaleceu os laços entre a comunidade, a Marinha e os representantes políticos, ressaltando a importância da educação cívica e da participação ativa dos jovens na sociedade”, expressou a parlamentar.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO