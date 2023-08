Deputada Dra. Taíssa participa de programa de TV e aborda saúde, proteção à mulher e geração de empregos em Rondônia

O deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos), que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa e também ocupa a presidência da Frente Parlamentar de Defesa do Agronegócio e da Propriedade Privada da Alero, assinou na noite da última quinta-feira, 17, durante reunião com lideranças ligadas ao agronegócio de Rondônia, a destinação de uma emenda parlamentar de sua autoria para aquisição de kits para patrulhamento rural.

Os recursos, na ordem de R$ 600 mil, serão destinados ao Instituto de Pesquisa, Serviços e Desenvolvimento Agropecuário de Rondônia (Ipagro), que é uma instituição sem fins lucrativos e de apoio a pesquisa e serviços à Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia (Fapero), que fará a aquisição do material e deixará à disposição da Polícia Militar, buscando aumentar a segurança no campo.

De acordo com Camargo, a criminalidade vem crescendo muito, especialmente nas comunidades e localidades mais distantes dos centros urbanos, onde o acesso da polícia é mais restrito e, por isso, se faz necessário a estruturação destas patrulhas para que se possa garantir mais tranquilidade às famílias do meio rural, sejam elas da agricultura familiar, do médio ou do grande produtor rural.

Com os recursos destinados pelo deputado Delegado Camargo será possível a aquisição de pelo menos 10 kits para o patrulhamento rural, que vão desde ferramentas simples como facão, motosserra e refletores para o patrulhamento noturno, armamentos, até celulares com conexão via satélite, modernos drones de vigilância, rádios comunicadores e instrumentos de GPS.

De acordo com o projeto apresentado pelo Ipagro e prontamente atendido pelo deputado, o programa busca atender com excelência a região rural do estado de Rondônia, executando o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo rural, este último quando houver necessidade, com policiamento de aproximação com a comunidade rural, gerando como consequência uma sensação de segurança para os moradores do campo.

“Garantir o desenvolvimento da segurança pública e assegurar à população urbana e rural acesso à programas de combate à criminalidade, inclusive com policiamento ostensivo e uso de tecnologias necessárias, é uma das nossas bandeiras na Assembleia Legislativa. Trabalhamos forte no combate ao crime, à defesa da propriedade privada e do nosso agronegócio que movimenta o estado e o país e me sinto honrado em poder colaborar com o importante projeto de patrulhamento rural. Quero agradecer ao Victor Paiva, Diretor Executivo da Aprosoja e a todos que nos receberam nesta reunião, por acreditarem no nosso trabalho, e dizer que podem continuar contando com o apoio do gabinete em novas ações que busquem a paz no campo e a preservação da propriedade privada”, pontuou o deputado.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna / Assessoria parlamentar

Fotos: Assessoria Ipagro

Fonte: Assembleia Legislativa de RO