Deputada Dra. Taíssa participa de Sessão Itinerante na abertura do Agroshow

Na última sexta-feira (25), o deputado estadual Jean Mendonça (PL) participou de uma reunião com a Associação Empresarial e Câmara de Dirigentes Lojistas de Pimenta Bueno para discutir sobre a implantação e aprimoramento do videomonitoramento nos municípios de Primavera de Rondônia e Pimenta Bueno.

A reunião contou com a presença do prefeito de Primavera de Rondônia, Eduardo Bertoletti, do vereador Lucas Nunes, do presidente da ACIPB/CDL, Edmar Cosmo da Silva, e de representantes da Polícia Militar de Pimenta Bueno. O objetivo foi retomar e melhorar o sistema de videomonitoramento de Pimenta Bueno, que já existe, e levar esse projeto para o município de Primavera de Rondônia, que ainda não conta com essa ferramenta de segurança.

O deputado Jean Mendonça se comprometeu em apoiar o projeto e buscar parcerias junto ao Governo do Estado. Ele afirmou que o videomonitoramento é uma forma de contribuir com a segurança pública não só desses municípios, mas de todo o estado. Ele destacou que o videomonitoramento auxilia na prevenção e no combate à criminalidade, além de facilitar a identificação e a localização de suspeitos e veículos roubados.

Texto e foto: Marcos Júnior / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO