Deputada Dra. Taíssa ressalta importância da ponte binacional

Como parte dos investimentos do governo federal em Rondônia, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foi assinado na terça-feira (14), pelo ministro dos Transportes, Renal Filho, o edital para elaboração de projeto e construção da ponte de Guajará-Mirim. A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) elogiou a iniciativa do governo Lula que beneficia o Estado e fará a ligação rodoviária entre o Brasil e a Bolívia, pela BR-425/RO.

“É uma obra importante que envolve o esforço do presidente Lula e do ministro Renal Filho, para que esse projeto vire realidade. Esse investimento vai aproximar os países da América do Sul e possibilitar uma maior conexão terrestre. Acredito que terá um crescimento econômico a partir da criação de um corredor de exportação internacional”, declarou a deputada.

A previsão é que a vencedora da concorrência seja conhecida em 28 de dezembro. Quando concluída, a ponte vai permitir transporte da produção brasileira das regiões Norte e Central do Brasil para a Bolívia, Peru, Chile e para o mundo interior por meio do Oceano Pacífico.

Sobre o projeto

A ponte será erguida sobre o Rio Mamoré, entre o município de Guajará-Mirim, em Rondônia, e Guayaramerin, na Bolívia. No total, a ponte terá 1,22 quilômetro de extensão, com vão central estaiado para facilitar a navegabilidade. Será construído um complexo de fronteira, com 9.282 m², e mais 3,7 quilômetros de pistas de acessos no lado brasileiro – o país vizinho fará o mesmo do lado boliviano. O prazo para execução da obra é de aproximadamente três anos, resultando na criação de até 4,3 mil empregos diretos e indiretos e de efeito renda na região impactada.

De acordo com o projeto aprovado pela Comissão Binacional Brasil-Bolívia, o investimento estimado é de R$ 429,5 milhões e a licitação será por meio de Regime Integrado Diferenciado de Contratação (RIDC). Nesta modalidade, a mesma empresa responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo executará as obras previstas. Caberá ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) fiscalizar a elaboração do projeto e a execução do empreendimento.

O governo brasileiro poderá adotar modificações apresentadas pela Bolívia durante a fase de elaboração do projeto e ambas as partes deverão participar da supervisão dos trabalhos até sua conclusão. O Novo Pac vai investir R$ 4,2 bilhões em seis projetos prioritários do Governo Federal em Rondônia – são cinco obras públicas e um investimento privado incluídos no Novo PAC.

Mais recursos do Novo Pac para Rondônia

Também foi assinado o contrato para construção do viaduto na interseção da BR-364/RO com a BR-435/RO, no acesso para Colorado do Oeste – os investimentos somam R$ 28,7 milhões. O ministro Renan Filho destacou obras previstas para Rondônia:

Adequação da travessia urbana de Jaru, na BR-364;

Duplicação da ponte sobre o Rio Jaru;

Adequação da travessia urbana de Ji Paraná, na BR-364;

Construção de duas pontes na BR-425, uma sobre o Rio Araras e outra sobre o Rio Ribeirão;

Obras de manutenção da travessia de Itapoã do Oeste, na BR-364;

Licitação para construção do viaduto da BR-364, no trevo de Chupinguaia, com 15 quilômetros de terceiras faixas e um investimento previsto de R$ 67,8 milhões.

Por Francisco Costa I Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO