Deputada Dra. Taíssa sugere homenagem a Dom Geraldo Verdier como nome do Hospital Regional de Guajará-Mirim

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) anunciou na última quinta-feira (16) a liberação de R$ 35 mil para a realização da 7ª etapa do Campeonato Rondoniense de Motocross 2023, que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro na pista do Bosque, em Cacoal. O recurso foi assegurado junto ao Governo do Estado, por meio de emenda parlamentar.

A penúltima prova da temporada promete uma acirrada disputa, envolvendo os principais pilotos de Rondônia e estados vizinhos. A entrada será aberta ao público.

Cirone lembrou que a cidade já foi palco de grandes competições do MotoCross, inclusive campeonatos latino-americanos e que há muitos anos não havia investimento o suficiente de recursos no evento. “Estou confiante de que essa celebração do motocross será um verdadeiro sucesso, reunindo entusiastas e admiradores dessa emocionante modalidade esportiva”, disse.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO