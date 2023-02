Deputada estadual Cláudia de Jesus é eleita presidente da comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da ALE

A deputada Cláudia de Jesus (PT) foi eleita nesta semana, como presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Cláudia de Jesus sempre foi muito atuante na defesa de melhores condições de trabalho e de atendimento na rede pública de saúde, a parlamentar defende que a saúde precisa ser uma das prioridades do governo.

“É um desafio assumir a presidência dessa importante comissão. Tenho certeza que, junto com os outros parlamentares, podemos realizar um grande trabalho. A saúde de nosso estado precisa de um olhar diferenciado, tanto em relação ao atendimento no SUS como melhores condições de trabalho aos profissionais que estão no cotidiano da população”, declarou Cláudia de Jesus. “Durante minha caminhada na vida política, sempre tive um olhar especial sobre a saúde. Pois entendo que a vida e o bem-estar da população devem ser as prioridades em todas as esferas do poder público” Completou a deputada.

A parlamentar vai fazer um levantamento sobre as reais condições da saúde no estado de Rondônia, e definir procedimentos com mais qualidades e eficiência dos atendimentos nas regionais de todos os municípios. Cláudia também garantiu fiscalizar de perto o orçamento da saúde, visando transparência e responsabilidade na aplicação dos recursos. “O investimento em alta tecnologia e melhorias nas estruturas das unidades de atendimento são necessidades imediatas. Assim como a descentralização e regionalização com eficiência. E principalmente o fortalecimento do Sistema Único de Saúde”, disse.

Texto e foto: Assessoria parlamentar