Deputada estadual Dra. Taíssa busca informações sobre capacidade cirúrgica no Hospital de Base para enfrentar fila de cirurgias

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) indicou ao poder Executivo do Estado de Rondônia, com extensão a Seagri e Sedam, que procedam com estudos técnicos para a realização em parcerias com as organizações da sociedade civil da região do rio São Miguel do Guaporé, bem como de todo Vale do Guaporé, e das proximidades dos rios São Miguel, Jacundá, Bananeiras, Manoel Correia, São Domingos, para o repovoamento aquático.

De acordo com o deputado Alex Redano, o repovoamento aquático consiste na liberação de um ecossistema de alevinos originários de sistemas de aquicultura (cativeiro) de espécies que estejam extintas, ou em processo de extinção, onde a população dos rios está comprometida. Redano disse que o meio ambiente diariamente sofre com atividades humanas descontroladas, atividades como a pesca predatória e as usinas que mudaram o comportamento dos rios, trazendo-nos a preocupação constante em garantir a vida tanto nas águas quanto fora delas, nas nossas comunidades ribeirinhas.

“Entendemos que diversos fatores precisam ser levados em consideração, e que o poder público deverá realizar estudos técnicos para a realização de parcerias com as organizações da sociedade civil da região, orientar casos, buscar alternativas e realizar metodologias dessas ações de repovoamento considerando as informações sobre a estatística pesqueira no local e a época de reprodução das espécies, a disponibilidade de alimento, predadores e presas, entre outros fatores”, frisou o deputado.

Texto: Mateus Andrade / Assessoria parlamentar

Foto: Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO