Deputada estadual Dra Taíssa Sousa é a mais jovem parlamentar da Assembleia Legislativa

A advogada Taíssa Sousa tem 34 anos e carrega o título de ser a mais jovem mulher eleita ao cargo de deputada estadual de Rondônia, com 7.649 votos pelo PSC (Partido Social Cristão). A jovem parlamentar é natural de Nova Mamoré e conhecida por sempre estar engajada em ações beneficentes em Guajará-Mirim e região.

Esse é o primeiro mandato eletivo da deputada Dra. Taíssa Sousa que é engajada com projetos em defesa da comunidade. Um deles, o “Todos Por Guajará-Mirim”, envolveu trabalhos de arborização e melhoria do Meio Ambiente, bem como do urbanismo do município. Também desenvolveu o projeto “Descongele Essa Ideia”, que promove a instalação de geladeiras em desuso para recheá-las com livros em todos os bairros, com o objetivo de incentivar a leitura e o interesse pelo estudo em crianças e jovens

A parlamentar sempre teve um olhar voltado para o lado social e projetos para a melhoria da qualidade de vida das famílias em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Ela traz para a Assembleia Legislativa bandeiras importantes e de prioridades em seu mandato. “Vamos fortalecer a causa da mulher, a saúde da população de todo estado, com foco no coletivo, mas inicialmente, com prioridade na região do Vale do Guaporé que vai de Guajará-Mirim até a ponta do Abunã, vou valorizar a categoria jovem com projetos para o primeiro emprego, dando oportunidades aos que saem da faculdade sem perspectiva de entrar no mercado de trabalho”, afirmou.

Dra.Taíssa destacou ainda trazer na bagagem muita disposição e determinação para ajudar a promover o crescimento e desenvolvimento de Rondônia, passando por todas as áreas e permitindo que a população seja atendida na totalidade das necessidades já existentes. “Venho de família humilde e trabalho desde muito cedo. Isso me dá uma vivência real das dificuldades diárias da nossa população. Vou realizar um mandato participativo, ouvindo as pessoas e permitindo que o cidadão tenha voz e vez”, finalizou.

História

Taissa da Silva Sousa, nasceu em 27 junho de 1989 na Maternidade Municipal da cidade de Nova Mamoré, filha de Maria da Graças e Lemos e irmã do caçula Gutemberg Sousa. Quando tinha 6 anos de idade, a família se mudou para Guajará Mirim, onde viveu toda sua infância. Já os estudos da adolescência foram em Porto Velho.

Aos 12 anos de idade já enfrentava junto da família as dificuldades da vida na cidade grande e decidiu que desejava alcançar a independência financeira, começando a trabalhar ajudando a mãe na lavagem de roupas. Nessa época iniciou seu contato com o setor público, quando, aos 15 anos de idade, iniciou seu próprio negócio informal vendendo roupas femininas a domicílio. Foi sua primeira fonte de renda que permitiu guardar dinheiro.

Aos 17 anos fez vestibular para três cursos diferentes: Direito, Jornalismo e Arquitetura, sendo aprovada nos três. Optou pelo Direito ao refletir sobre sua natureza questionadora e analítica.

Logo após iniciar o curso, sua primeira oportunidade de trabalho no ramo foi servindo café e limpando um Escritório de Advocacia. No mesmo local se tornou estagiária, e depois estagiou também no Fórum Cível de Porto Velho. Casou-se em 2010 e constituiu família com dois filhos, Igor e Hanna. Logo depois prestou concurso da Polícia Militar do Estado de Rondônia, vindo a ser aprovada e tornando-se a única policial feminina lotada no município de Jaci-Paraná.

Passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil no 8º período de Direito, sendo a única mulher a conseguir o feito em sua turma tão cedo. Por fim, tornou-se a 1ª mulher de sua família a ter curso superior, inspirando as demais. Em 2020 foi uma entre os 10 candidatos a prefeito de Guajará-Mirim, em uma campanha enxuta e sem recursos, alcançou 3.463 votos e a 3ª colocação.

Texto e foto: Assessoria parlamentar