Deputada Gislaine Lebrinha afirma que a prioridade em seu mandato é a defesa dos municípios

A deputada Dra. Taissa Sousa (PSC) afirmou durante pronunciamento nesta quarta-feira (15), no plenário da Assembleia Legislativa, que seu mandato vai priorizar as demandas de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, em especial no atendimento à saúde, que é uma das maiores reivindicações da população da região. “Represento a região de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, região tão carente e esquecida. Não aguentamos mais a falta de saúde e sei que os mais de 7 mil votos em meu nome, foi para valorizar as pessoas que buscam tratamento em saúde. Vou lutar nesses quatros anos, para levar o melhor atendimento”, destacou.

Dra. Taissa Sousa elencou algumas da prioridades, como a conclusão do hospital regional de Guajará, a realização de mutirões de saúde e o atendimento de pacientes que estão na fila de espera por tratamento. “Me reuni com o secretário estadual de Saúde, Jeferson Ribeiro, para apresentar as demandas da nossa região. Em março, vamos oferecer um mutirão de saúde, com foco na saúde da mulher e é o primeiro passo de uma série de ações que esperamos realizar, em parceria com o Governo. Vamos reduzir uma demanda reprimida, e não podemos mais adiar esse atendimento”, acrescentou.

ICMS do gado

A deputada também se posicionou em defesa da alíquota de 4% do ICMS na venda do gado de Rondônia para outros Estados. “Todos os produtores estão sofrendo com essa situação. Temos o apoio de todos os parlamentares para que esse percentual possa seguir em vigor. Se não há produção agropecuária, não tem como seguir desenvolvendo o nosso Estado. A pecuária é a nossa grande força econômica e se o setor entrar em crise, afeta toda a nossa estrutura. Temos que nos antever e tomar essa medida, para proteger que trabalha e produz”, arrematou.



Comissão

A parlamentar preside a Comissão de Defesa da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (CDCAMI). “Precisamos ser essa voz da mulher, que hoje ainda é excluída e desrespeitada. Estamos aqui por uma missão, de fazer a diferença e que a mulher seja respeitada. Agradeço à recepção de todos na Casa, sou ex-policial militar e sempre busquei tratar a todos de forma igualitária. Muito obrigada a todos!”.

