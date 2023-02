Deputada Gislaine Lebrinha diz que nada supera o trabalho e que a disposição é para fazer mais

O terceiro parlamentar mais votado da história de Rondônia, eleito com 23.417 votos para a 11º Legislatura da Assembleia Legislativa, o deputado Ismael Crispin (PSB), foi empossado na tarde desta quinta-feira (01), durante cerimônia conjunta realizada na Talismã 21.

Crispin agradeceu a Deus pela bondade e sabedoria, e aos seus familiares pela compreensão e parceria. “Hoje é um dia muito importante, pois além de estar tendo o prazer de ser empossado com o deputado estadual pela segunda vez, celebro a vida da minha esposa Eliane e do meu caçula Nikolas, que estão de aniversário. Obrigado de coração a cada um dos presentes nesta cerimônia e a todos que confiaram no nosso trabalho em prol de Rondônia”, disse.

Segundo o deputado, mesmo com todas as razões para comemorar o dia de hoje, ele não poderia se furtar da sua responsabilidade com as mais de 229 mil pessoas que estão na fila da regulação aguardando por uma cirurgia eletiva.

“Não dá para estar em uma festa bonita como essa e ir embora dormir, sem olhar a imensidão de pessoas que estão na fila de regulação do SUS aguardando por um atendimento. Aproveito o momento, para chamar a atenção dos senhores prefeitos, vereadores e secretários de saúde municipais e colocar o meu mandato à disposição para que de forma harmoniosa, conseguimos encontrar uma saída para darmos dignidade a nossa população”, finalizou Ismael Crispin.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Thyago Lorentz