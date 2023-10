Deputada Lebrinha debate investimentos para Pimenteiras do Oestes

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), em uma demonstração de comprometimento com a comunidade de Alto Alegre dos Parecis (RO), entregou no último mês, oficialmente um veículo ao Conselho Tutelar do município. A entrega ocorreu durante uma reunião com o prefeito Denair Pedro da Silva, os vereadores Galinho e Valmir, os secretários municipais e os conselheiros tutelares, marcando um passo importante na melhoria dos serviços de proteção à infância e adolescência na região.

O veículo, que já está sendo utilizado pelo Conselho Tutelar, é resultado de uma emenda do então deputado estadual Lebrão e de uma contrapartida da prefeitura local.

Durante a entrega, a deputada Lebrinha expressou sua satisfação em contribuir para o fortalecimento das instituições que cuidam do bem-estar das crianças e adolescentes em Rondônia: “A entrega deste veículo é uma prova do nosso compromisso com as famílias de Alto Alegre dos Parecis, com isso queremos garantir que o Conselho Tutelar tenha os recursos necessários para cumprir sua importante missão de proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes.”

O prefeito agradeceu a deputada pela parceria e destacou a importância do veículo para o Conselho Tutelar: “Essa iniciativa fortalecerá nosso trabalho em prol das crianças e adolescentes de Alto Alegre dos Parecis proporcionando maior mobilidade aos conselheiros tutelares, permitindo que eles atendam às demandas da comunidade de forma mais eficiente”, falou o prefeito.

Texto e imagem: Assessoria de comunicação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO