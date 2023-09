Deputada Lebrinha debate sobre logística da produção da agricultura familiar

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (UNIÃO), participou de uma reunião na Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), na terça-feira (13), com o secretário Luiz Paulo e com o presidente da Emater, Luciano Brandão. O objetivo da reunião foi debater sobre incentivos do Governo para estimular a competitividade aos produtos da agricultura familiar em Rondônia.

O secretário trouxe ao debate as preocupações ligadas a produtividade e ao escoamento da produção. Conforme apresentado, a Seagri está trabalhando na elaboração de um mapa da produção rural em Rondônia, com o objetivo de identificar o potencial produtivo de cada região e formular estratégias para ampliar a logística da produção.

“Queremos garantir que os produtores tenham acesso aos mercados de outras regiões, além da sua cidade, e até mesmo para fora do estado. Para isso, estamos realizando um mapeamento preciso da produção rural no estado de Rondônia para trabalharmos as ações necessárias de distribuição, permitindo que os produtores possam escoar suas produções e aumentar sua capacidade competitiva”, disse o secretário.

A região do Baixo Madeira também está no projeto que visa mais competitividade dos produtos da agricultura familiar. De acordo com o secretário Luiz e o presidente Luciano, o governo do estado tem foco na produção rural das comunidades ribeirinhas que são potenciais produtores, principalmente de melancia, banana, melão, mandioca e seus derivados, e no extrativismo com a cultura do açaí, pupunha e castanha.

Na reunião também foi debatido sobre o investimento de R$ 2 milhões, encaminhado pela deputada Lebrinha para a compra de equipamentos agrícolas, que serão destinados a associações rurais em Rondônia. O recurso é de emenda parlamentar e será disponibilizado à Seagri e Emater para a realização das compras. Lebrinha enfatizou que fortalecer as políticas da agricultura familiar é fomentar a economia.

“Inserir e valorizar cada vez mais a produção da agricultura familiar no planejamento de ações do estado é incentivar as economias locais. Tenho dedicado esforços e recursos para a agricultura, e me entusiasma que o Governo do Estado esteja com esse olhar empreendedor para as famílias produtoras, com estratégias para a logística, contribui para redução de custos de transporte, armazenamento e distribuição, aumentando a rentabilidade e competitividade dos produtores”, destaca Lebrinha.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO