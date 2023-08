Deputada Lebrinha é eleita presidente da Frente Parlamentar do Projeto de Integração Brasil e Bolívia

A Frente Parlamentar Permanente Bi-Nacional Rondônia/ Beni e Pando – Bolívia, nomeou nesta quinta-feira, 31, para presidente a deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil).

Integram a Frente Parlamentar, a deputada estadual, a Dra. Taíssa (PSC), vice-presidente, e os deputados, Alan Queiroz (Podemos), Jean Oliveira (MDB) e Affonso Cândido (PL), como membros titulares, e como suplentes, os deputados Cirone Deiró (União Brasil), Delegado Lucas Torres (PP) e Ezequiel Neiva (União Brasil).

O colegiado vai debater e propor ações para estimular a adoção de políticas públicas de cooperação que impulsionam o desenvolvimento regional e promovam a integração entre as nações e uma discussão plural e abrangente, capaz de abordar os desafios e oportunidades da cooperação regional, como fomento ao comércio, segurança, meio ambiente, cultura e educação, buscando identificar áreas de interesse comum e oportunidades para a implementação de ações conjuntas.

Segundo Lebrinha, a Frente Parlamentar Binacional vem, “motivada por questões econômicas, sociais e projetos de infraestrutura, debatidos com maestria a muitos anos por parlamentares das bancadas estadual e federal. A agenda política internacional do governo do estado de Rondônia e do Departamento do Beni, tem sua frente parlamentar renovada, porém, igualmente comprometida, semelhante à formação anterior, quando o deputado Lebrão presidia. Daremos continuidade a missão de integrar e promover o desenvolvimento de nossas nações. É muito importante também evidenciar o comprometimento de toda bancada Federal e estadual nesta agenda. Momento histórico para Rondônia e o Basil”, disse Lebrinha.

O deputado Alan Queiroz abordou sobre a ponte binacional Guajará-Guayara, e a necessidade de atuação da frente parlamentar nessa agenda. “Sabemos que ainda temos um trabalho intenso nessa agenda. Hoje contamos com o apoio de toda a bancada federal, mas precisamos continuar fortes, com as articulações políticas necessárias até que esse projeto efetivamente seja uma realidade para os brasileiros e bolivianos”, disse. O deputado Cirone Deiró, enfatizou a importância da Frente Parlamentar. “Me sinto honrado em fazer parte dessa Frente Parlamentar, que continuará contribuindo com o desenvolvimento do nosso estado. Contem comigo para participar de todos os atos referente a essa pauta.”, finalizou.

A Lebrinha agradeceu a confiança dos colegas parlamentares pelo voto e parabenizou a deputada Dra. Taissa que assumiu a vice-presidência, “parlamentar que tem dedicado esforços e defendendo a região do Vale do Mamoré no sentido de promover a construção da Ponte Binacional Guajará-Guayara”, ressaltou.

A nova presidente frisou ainda que a agenda Brasil x Bolívia envolve e contempla todas as regiões de Rondônia, inclusive a região do Vale do Guaporé, da qual se encontra em fase avançada a travessia fluvial ao país vizinho, Bolívia, próximo à comunidade do Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, cruzando o Rio Guaporé/RO.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO