Deputada Lebrinha garante R$ 100 mil para reforçar a Saúde em Cerejeiras

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), recebeu no início da tarde desta terça-feira (10) os atletas universitários da equipe de basquete da Faculdade São Lucas, que estarão participando no período de 15 a 22 de outubro dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Joinville (SC).

No mês passado, o parlamentar confirmou o repasse no valor de R$ 60 mil para ajudar nos custos para a aquisição das passagens aéreas para o deslocamento da delegação rondoniense até a cidade catarinense. “Por meio dessa contribuição, outros deputados também estão apoiando o esporte. Agradeço ao secretário (de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer), Júnior Lopes, por atender essa turma e pelo trabalho desempenhado com esse olhar para todos os esportistas”, destacou Marcelo Cruz.

O secretário Júnior Lopes fez questão de valorizar as ações realizadas por Marcelo Cruz ao longo do seu mandato. “Obrigado deputado por atender a demanda desses atletas e por oportunizar a participação desses jovens nesta competição nacional. Parabenizo o seu empenho e trabalho como parlamentar em favor do esporte em Rondônia”, frisou.

Para o técnico da equipe de basquete da São Lucas, Heitor Oliveira Neto, o investimento chegou em boa hora para o deslocamento até a cidade catarinense. “Agradeço o deputado Marcelo Cruz por esse investimento para alavancar o nosso esporte. Os atletas estão demonstrando muita vontade em representar o nosso estado e estão empolgados com essa oportunidade”, afirmou.

Ao final, Marcelo Cruz foi presentado com uma camisa da equipe da Faculdade São Lucas e ressaltou que estará torcendo por uma boa campanha dos atletas, que estarão representando o estado de Rondônia no JUBs. “Vamos passar uma energia boa e torcer para que nossos atletas possam ir longe na competição e quem sabe até conquistar o título do torneio. Temos esse propósito de buscar alavancar o nosso estado”, encerrou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO