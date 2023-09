Deputada Rosangela Donadon apresenta projeto de Lei para atender crianças com Dislalia em Rondônia

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) apresentou, na Assembleia Legislativa de Rondônia, o Projeto de Lei 181/23, que tem como objetivo instituir medidas de atenção, cuidados e suporte educacional especializado para indivíduos com Dislalia em Rondônia. A parlamentar explicou que o projeto também busca estabelecer diretrizes para identificação, intervenção e acompanhamento de pessoas com Dislalia, garantindo atendimento especializado integral tanto na rede de educação pública quanto na privada do estado.

A Dislalia é um distúrbio da fala caracterizado pela dificuldade na articulação das palavras, que se manifesta por meio de trocas, omissões, distorções ou acréscimos de fonemas. Essas dificuldades na fala podem ter origem orgânica ou funcional, e a sua identificação e tratamento adequado são cruciais para o desenvolvimento das habilidades de comunicação da criança.

Segundo Rosangela Donadon, a detecção precoce da Dislalia e o acesso a intervenções adequadas podem ter um impacto significativo na vida de uma criança, ajudando-a a evitar dificuldades acadêmicas, sociais e emocionais mais tarde na vida. Muitas vezes, a Dislalia não é apenas uma questão de fala, mas também afeta a autoestima e a confiança da criança, influenciando seu desempenho escolar e suas interações sociais.

Diante desse cenário, o Projeto de Lei 181/23 proposto pela deputada Rosangela Donadon visa assegurar que todas as crianças no estado de Rondônia que enfrentam a Dislalia recebam a atenção e o suporte necessários para alcançar o sucesso na vida escolar e acadêmica. Isso inclui a implementação de programas de acompanhamento e tratamento, bem como a capacitação de profissionais de educação para lidar de forma adequada com as necessidades específicas desses alunos.

A iniciativa da deputada demonstra um compromisso com a inclusão e o bem-estar das crianças com Dislalia, destacando a importância de se criar um ambiente educacional que seja acessível e favorável ao desenvolvimento de suas habilidades de comunicação. A aprovação do Projeto de Lei representaria um passo significativo na promoção da igualdade de oportunidades para todos os estudantes em Rondônia, independentemente de suas dificuldades na fala.

Texto e foto: Andreia Santos Machado / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO