Deputada Rosangela Donadon entrega 1400 bicicletas para estudantes em Cacoal

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) entregou, neste sábado(26), 1400 bicicletas para alunos da rede pública municipal de Cacoal que foram vencedores do 2º concurso “Jovens Gênios com Aprendizagem Criativa”. Milhares de pessoas prestigiaram o evento que lotou o Complexo Beiro Rio, e que contou com a participação do prefeito de Cacoal Adailton Fúria, do vice Cassio Gois, do secretário de Educação Gildeon Alves da Cruz.

Durante o evento a deputada Rosangela Donadon parabenizou o município de Cacoal pelo aniversário de 45 anos de emancipação política e administrativa. Ela também parabenizou o prefeito Adailton Fúria e sua esposa Joliane Fúria, o vice e deputado estadual eleito Cássio Gois, o secretário de Educação Gildeon Alves e toda a equipe pela organização do evento que ficou lindo e maravilhoso. As bicicletas foram entregues para os alunos graças a uma emenda parlamentar destinada pela deputada Rosangela Donadon no valor de R$ 800 mil.

De acordo com Rosangela Donadon, o projeto que promoveu o concurso valorizou e reconheceu a produção artística, literária e intelectual dos alunos, promovendo aprendizagens criativas dos estudantes, além de incentivar a assiduidade escolar desses alunos. Neste ano o concurso teve como tema “Reciclar é transformar” e “A Arte de Reciclar para Conservar”, com objetivo incentivar os estudantes a respeitar o meio em que vivem.

“Fiquei muito feliz em entregar as bicicletas para os alunos. Foi emocionante ver a alegria dos estudantes recebendo as bicicletas. É uma alegria apoiar esse projeto que incentiva a criatividade e assiduidade escolar, pois bons projetos devem ser replicados, por isso já assegurei R$5 milhões para implantar o projeto e atender alunos de todos os municípios do Cone Sul de Rondônia e beneficiar os estudantes que além de receber as bicicletas vão participar do projeto que incentiva a aprendizagem, e com isso toda comunidade vai ganhar”, disse Rosangela Donadon.

