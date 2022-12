Deputado Adelino Follador agradece ao DER por ações na RO-257

Na noite desta quinta-feira (22), o deputado Ismael Crispin esteve no programa Papo Digital com o apresentador Léo Rodrigues para prestar contas das ações do seu primeiro mandato e falar das expectativas para os próximos quatro anos.

Ismael relembrou que no ano de 2018, seu nome entrou em discussão como representante do município de São Miguel do Guaporé para atender os anseios dos municípios localizados ao longo da região da BR-429. “Tivemos uma eleição em 2018 com uma necessidade muito forte e a população precisava entender que precisávamos dessa representatividade e graças a Deus ela entendeu e ao longo do ano fomos desenvolvendo um trabalho que acabou saindo da minha cidade e foi chegando aos outros municípios do Estado de Rondônia. Quando chegamos em 2022, tivemos a alegria de ser votado nos 52 municípios e isso nos remete a muita responsabilidade. A nossa prestação de contas foi vista no resultado das urnas, que saímos de 8.307 votos para 23.417”, pontuou.

O parlamentar apontou que entre os deputados que retornaram reeleitos “tivemos a alegria de ser o deputado com o maior crescimento no número de votos, logo, eu quero acreditar que isso é fruto do trabalho realizado dentro do mandato. Ao longo desses quatro anos, fomos construindo situações, criando vínculos com as pessoas, procurando o máximo possível, às vezes sendo um pouco longânimo, às vezes ouvindo um pouco mais, mas sempre sendo muito verdadeiro com as pessoas”, disse.

Segundo o parlamentar, as ações realizadas no seu mandato foram construídas através de diálogos. “A bíblia nós ensinamos que é muito importante ouvir e a gente foi tendo esse cuidado e eu lembro bem de uma visita que fiz lá em Colorado do Oeste e na oportunidade com alguns professores, eu sentei para ouvi-los e depois recebi a mensagem da diretora da escola, dizendo que nunca um deputado com mandato, tinha sentado conosco para nos ouvir e para lá destinamos recurso para construção de uma sala para atender o AEE”, ressaltou.

Ismael ressaltou ainda, que possui ações em 43 municípios de Rondônia e que está feliz em conseguir transformar a realidade de tantas pessoas. “Eu tive a alegria de sempre ter ações demandadas pela comunidade. Essa semana estive em Cacoal e lá eu tive a oportunidade de ser o intermediador da solução de um problema de mais de 30 anos no bairro Industrial, então são foram essas situações que foram fluindo no nosso mandato e hoje fico à vontade e muito feliz em chegar aqui e ter tanta coisa realizada nestes quatro anos. Para se ter uma dimensão, estamos produzindo um material com a prestação de contas e solicitei da minha equipe, só as ações realizadas em 11 municípios, dos 43 que temos ação e deu 20 páginas”, disse.

Falando da sua agenda de trabalho, o deputado relatou que estará nesta sexta-feira no município de Santa Luzia do Oeste para entregar motocicletas para os Agentes Comunitários de Saúde e também uma grande novidade, que será um ônibus odontológico. “Esse ônibus tem toda estrutura de para ir na comunidade levar o atendimento da população e isso é sensacional e totalmente inovador”, ressaltou.

Ainda falando das ações do seu mandato, o deputado destacou a inauguração do hospital de Seringueiras, em plena pandemia. “Precisávamos, naquele momento, de um local para atender os moradores da nossa região e compramos a briga, falamos com o secretário do Estado de Saúde, com o governador, colocamos emenda, realizamos o término das obras e conseguimos inaugurar o hospital com a ajuda de muitas mãos”, relembrou.

Segundo Ismael, o que vence tudo, e sempre o trabalho e a persistência. “A grande prova disto é as diversas ações que conseguimos para São Miguel do Guaporé e regiões. São muitas ações, mas podemos destacar, entre elas a duplicação da RO-481, a ponte do rio São Joaquim na linha 78, a iluminação da 429, a construção de um quartel do Corpo de Bombeiros, o primeiro da região da RO-429 e que deverá ser inaugurado em abril de 2023 e ainda a oportunidade de destinar recurso para aquisição da 1º UTI móvel do município”, ressaltou.

Ismael Crispin ressaltou também, que a educação sempre foi sua principal bandeira de trabalho e que nestes quatro anos de mandato, conseguiu investir na educação de 23 municípios. “São ações que vão desde reforma de escolas, aquisição de tablets para cada professor da rede municipal e até incentivo aos municípios para melhorar suas notas no IDEB, como foi o caso da escola Machado de Assis em Nova Brasilândia”, disse.

O parlamentar apontou ainda, que entendendo as necessidades de Rondônia, não utilizou recurso do fundo partidário para fazer sua campanha de reeleição. “No momento que eu tenho centenas de pessoas na fila para fazer uma cirurgia eletiva, eu decidi não aceitar dinheiro do fundo partidário. Muitos questionaram que eu estava doido e que eu não precisava, mas eu entendo que esse recurso é dinheiro público e que neste momento, pós pandemia que estamos com muitas dificuldades, ele poderia estar sendo melhor aproveitado com investimentos na saúde.

O deputado destacou também que o suporte da sua equipe nestes quatro anos foi fundamental. “Eu tenho muito carinho pela minha equipe e cada um dentro da sua função vai executando as ações necessárias para que o nosso mandato atenda as reais necessidades de cada munícipe de todo o Estado de Rondônia.

Em relação ao seu papel como vice-líder do Governador de Rondônia, na Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado ressaltou que foi necessário ter muita responsabilidade para defender, votar e até vetar pautas polêmicas. “Podemos citar a reforma da previdência, difícil, temos que ter responsabilidade e ainda se formos ouvir os demandados, damos passos para trás e acabamos não avançando, mas esse tipo de projeto é um daqueles que precisamos olhar para o futuro. Outra pauta muito importante e que só quem viveu os bastidores dela sabe, foi a liberação de recursos para todos esses asfaltos entre outras. Estou feliz com a recondução do Governador Marcos Rocha e esperamos continuar trabalhando juntos por Rondônia”, disse.

Por fim, Ismael Crispin afirma que está encerrando o seu primeiro mandato com a sensação de dever cumprido. “Fomos o terceiro deputado mais votado da história de Rondônia e aproveito para reafirmar meu compromisso com Rondônia. Será um novo desafio, o nosso Estado precisa de recursos para investir, o país terá um novo presidente e precisamos estar alinhados para continuar trabalhando e atender as demandas que ainda precisam de atenção, como é o caso da saúde, através da regionalização e também precisamos fomentar a nossa agricultura familiar. O mandato é um desafio diário e precisamos ter cuidado para que as nossas expectativas não virem promessas”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar