Deputado Adelino Follador presta conta do mandato destacando as principais ações do ano de 2022

Finalizando o ano de 2022, a exemplo do que faz todos os anos, o deputado estadual Adelino Follador (União Brasil) apresenta um balanço dos trabalhos parlamentares informando suas principais ações no ano.

Inicialmente, Adelino, agradeceu a todos que contribuíram com seu trabalho: Entre assessores, familiares, voluntários, parceiros, colegas de parlamento, secretários, vereadores, prefeitos, governador e servidores de todos os setores.

Encerrando seu 12º ano no parlamento estadual, Follador, destaca sua evolução adquirida com a experiência e, afirma que este mandato foi o mais produtivo, apesar de achar que sempre poderia ter feito mais, se despede com o sentimento de dever cumprido, pois, são 40 anos de vida pública, e se orgulha de ter sido prefeito de Cacaulândia por três mandatos, vereador por Ariquemes, chefe da residência do DER de Ariquemes (órgão em que é servidor, afastado para cumprimento dos mandatos) e três mandatos de deputado estadual, nenhuma mancha em seu currículo, e de acordo o Tribunal de Contas, o único ex-prefeito de 3 mandatos sem nenhum processo, bem como em toda sua carreira política. Nas eleições de 2022 concorreu à reeleição e foi diplomado como primeiro suplente de cinco parlamentares.

Neste ano de 2022, está entre os deputados mais atuantes e presente em todos debates nas sessões plenárias e nas Comissões que faz parte, discutido os Projetos que afetam a vida de todos os rondonienses, dando opiniões, sugerindo alterações em textos de Leis e relatando importantes Projetos que foram votados pelos deputados, passando a confiança adquirida com sua postura e experiência.

Entre suas atuações, considera os principais destaques neste ano:

– O acompanhamento presencial (in loco), fiscalizando as obras do Governo do Estado e cobrando junto aos competentes os devidos ajustes e agilidade necessária;

– Foram aprovadas dez (10) Leis de sua autoria, entre elas, a Lei ordinária nº 5.330, de 04 de abril de 2022, que dispõe sobre a inclusão do tema Educação em Direito Animal nos componentes curriculares das Escolas da Rede Estadual de Ensino de Rondônia; Lei ordinária nº 5.318, de 28 de março de 2022, que dispõe sobre os critérios a serem aplicados no manejo de passeriformes da fauna silvestre como animais de estimação, para todas as etapas de criação, manutenção, treinamento, transporte, transferência, exposição, aquisição, guarda, depósito, utilização e realização de torneios no Estado de Rondônia, vislumbrando a cultura manejo e criação e características peculiares da região norte; Lei ordinária nº 5.329, de 04 de abril de 2022, que dispõe sobre a doação de bicicletas apreendidas por ato administrativo ou de polícia, para instituições beneficentes que a transformem em cadeiras de rodas e outros objetos;

– Foram várias indicações atendidas, sendo a mais importante do ano anunciada recentemente pelo Governo do Estado, a construção de uma Escola Estadual com quinze (15) salas de aulas, no Bairro Jardim Paraná, em Ariquemes, que irá atender diversos Bairros no entorno;

– Vários municípios foram contemplados com suas emendas parlamentares, especialmente as cidades do Vale do Jamari, com destaque para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que receberam motocicletas, dando uma nova dinâmica a estes servidores que prestam um grande trabalho, não só na questão da Saúde, mas também para a Gestão dos municípios;

– Associações Rurais (Agricultura Familiar) foram contempladas com recursos de emendas parlamentares, viabilizando a compra de vários implementos agrícolas, atendendo as necessidades de cada comunidade;

– Recursos de emendas parlamentares também foram destinadas para instituições filantrópicas que prestam atendimento na área da Saúde, recuperação de pessoas com dependência química e atividades esportivas.

– Para o Esporte, em parceria com a Federação Rondoniense de Soccer Society (FRSS), com a destinação de emenda parlamentar, vários municípios e centenas de equipes foram contemplados com Kits Esportivos, contento bolas, bomba, e uniforme.

– A Causa Animal foi uma bandeira em que o parlamentar defendeu com muita alegria, destinando recursos e apresentando leis.

Para não prolongar muito o texto, o deputado Adelino recomenda a visita em suas redes sociais, onde estão publicados o roteiro completo de suas ações, sendo milhares de publicações no Facebook e Instagram e quase seiscentos vídeos no Youtube.

https://www.facebook.com/deputadoadelinofollador/

https://www.youtube.com/channel/UCcgROXlhanBtW4lJu7k8CKQ

https://www.instagram.com/deputadoadelinofollador/

https://twitter.com/FolladorAdelino

Texto e foto: Assessoria Parlamentar