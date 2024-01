Deputado Affonso Cândido destina R$ 285 mil para compra de barracas a feirantes de Ji-Paraná

Os feirantes cadastrados na Prefeitura de Ji-Paraná vão receber, com assinatura do termo de responsabilidade, barracas padronizadas para trabalhar em três endereços, sendo eles: na T-1, T-14, T-21 e no Feirão do Produtor Rural Robson Guimarães da cidade. O recurso para aquisição do acessório será disponibilizado por emenda do deputado estadual Affonso Cândido (PL), no valor de R$ 285 mil.

Durante visita ao Feirão do Produtor Rural, na última quinta-feira (18), Affonso Cândido afirmou que a iniciativa é para valorizar a tradição e o trabalho dos profissionais e frequentadores das feiras livres, promovendo boas práticas na manipulação de hortaliças, legumes, frutas e outros produtos.

“Esse foi um pedido feito, ao meu gabinete, pelo vereador Welinton Fonseca (presidente da Câmara Municipal). O recurso já está empenhado e se encontra disponível na conta da Prefeitura de Ji-Paraná para atender aos nossos feirantes que possuem cadastro na Secretaria Municipal de Agricultura”, garantiu.

O modelo tem estrutura projetada com sistema retrátil de montagem e desmontagem e cobertura para proteger os feirantes e clientes do sol e chuva. Ela possui armação em aço galvanizado, aparadores e conta com lonas em laminado em PVC flexível, reforçado com tecido de poliéster de alta tenacidade. “Esse também é um compromisso pessoal com os produtores rurais que atuam nas feiras livres de Ji-Paraná. A padronização das barracas é o começo do processo de reestruturação que reconhece e valoriza o trabalho de todos que cultivam e põe alimentos nas nossas mesas”, garantiu o deputado.

Texto: Jairo Ardull I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO