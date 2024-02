Deputado Affonso Cândido pede instalação de base policial no Orgulho do Madeira

O deputado estadual Affonso Cândido (PL) apresentou pedido ao Comando Geral da Polícia Militar de Rondônia para a instalação de uma base policial no Residencial Orgulho do Madeira, no bairro Mariana, em Porto Velho. A cópia da solicitação também foi encaminhada para a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

De acordo com o parlamentar, a iniciativa ainda prevê o prosseguimento do Projeto de Polícia Militar em áreas com mais vulnerabilidade social. “Esse policiamento desempenha um papel fundamental na promoção da segurança pública nos municípios rondonienses”, garantiu Affonso Cândido.

Segundo ele, é crescente a insegurança dos moradores devido ao significativo aumento no número de furtos e roubos, elevando os índices de violência na região. “Além disso, há preocupação com presença de grupos ligados a facções criminosas, que exige uma atuação mais efetiva, com a instalação da base policial”, frisou.

“É com a presença ostensiva dos agentes da Polícia Militar que vamos garantir mais segurança aos moradores do Orgulho do Madeira e outros conjuntos habitacionais que, muitas vezes, estão mais vulneráveis às ações criminosas e enfrentam desafios como o crescimento da criminalidade”, admitiu.

A ocupação das unidades do Orgulho do Madeira começou em dezembro de 2015. Atualmente, cerca de 15 mil pessoas moram em apartamentos e 1300 em residências. Affonso Cândido afirmou que o conjunto habitacional possui mais moradores que a maioria das cidades rondonienses.

Em termos comparativos, 55% dos 52 municípios de Rondônia possuem menos de 15 mil habitantes. “Por isso, é preciso dar mais atenção ao Orgulho do Madeira para que a população não fique refém do crime organizado. “Essa instalação representará um avanço na segurança pública, que possibilitará uma resposta mais rápidas às ocorrências policiais”, justificou o deputado estadual.

Texto: Jairo Ardull I Assessoria parlamentar

Foto: Divulgação I Sesdec

Fonte: Assembleia Legislativa de RO