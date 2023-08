Deputado Affonso Cândido propõe cartilha com orientações sobre crimes na Internet

Nos últimos dias, a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) realizou diversas reuniões para busca de soluções e melhorias para a população do estado. Por meio de sua atuação de fiscalização e cobrança, importantes demandas foram encaminhadas e estão caminhando para soluções que beneficiarão diretamente a comunidade.

Pavimentação e Infraestrutura para Distritos

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) recebeu solicitações da deputada Dra. Taíssa para a pavimentação dos distritos de União Bandeirantes, Rio Branco e Jacinópolis. A parlamentar, ciente da importância da qualidade das estradas para o desenvolvimento local, tem acompanhado de perto as ações do DER nesse sentido.

Além disso, a deputada também direcionou sua atenção para a ponte do Salomão, uma via rural localizada em Guajará-Mirim. “A solicitação visa melhorar a infraestrutura e garantir a segurança dos moradores da região”, afirmou Dra. Taíssa.

Cobrança por conclusão de obras

No âmbito da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), a deputada Dra. Taíssa fez uma cobrança incisiva pela finalização da fábrica de blocos. Essa obra é de extrema relevância para a comunidade e sua conclusão representa um compromisso com a eficiência administrativa.

A deputada foi informada que em um prazo de 30 dias será entregue a viabilidade para o funcionamento da fábrica de blocos.

Segurança nos eventos comunitários

A segurança é uma preocupação constante para a deputada Dra. Taíssa. Por isso, foi solicitado um reforço no policiamento para a Festa do Leite, evento de grande importância na região, que ocorrerá no distrito de Palmeira, em Nova Mamoré. “A festa, reconhecida como um dos maiores eventos da região ligados à produção de leite, contará com um esforço extra para garantir a tranquilidade e bem-estar de todos os participantes”, destacou a parlamentar.

A atuação da deputada Dra. Taíssa demonstra um comprometimento real com as necessidades da população, trazendo resultados efetivos por meio de sua fiscalização rigorosa e cobrança por melhorias.

Texto e foto: Alan Souza / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO