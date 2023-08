Deputado Alan Queiroz destaca projeto para cirurgias eletivas

A situação da regulação de consultas de cirurgias eletivas motivou discurso do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) na sessão extraordinária itinerante realizada na manhã desta quinta-feira (24) em Machadinho do Oeste. A sessão ocorreu junto com a 4ª Agroshow, que foi aberta hoje e será encerrada no domingo (27).

O deputado Alan Queiroz está no segundo mandato e destacou a disposição de o governo do estado, de zerar as filas de regulação de cirurgias eletivas com um amplo programa de chamamento público, onde serão investidos de R$ 70 milhões a R$ 100 milhões para o segmento.

A liberação das emendas parlamentares com rapidez, segundo o deputado Alan Queiroz, demonstra a preocupação de o governador Marcos Rocha em atender nossos colegas deputados, pois é através delas, “que ajudamos prefeitos, produtores rurais a resolverem inúmeros problemas nos municípios”, ponderou.

Os projetos foram votados na sequência da sessão extraordinária. Alan Queiroz agradeceu aos colegas deputados, pela aprovação do programa de chamamento público para as cirurgias eletivas e pequenas cirurgias. Também estavam na pauta projetos relacionados a folha de pagamento, Segurança Pública e saúde, que também foram votados e aprovados.

Texto: Waldir Costa I Secom / ALE/RO

Fotos: Rafael Costa I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO