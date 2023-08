Deputado Alan Queiroz indica a construção de quadras esportivas de areia em distritos e bairros de Nova Mamoré

Com o intuito de promover a prática esportiva entre os habitantes de Nova Mamoré, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) recomendou ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), em colaboração técnica com a administração municipal de Porto Velho, a construção de quadras de areia destinadas à prática de atividades como futebol de areia, voleibol de areia e futevôlei em 11 distritos e bairros situados na região.

Os distritos de Marechal Rondon, Araras, Palmeiras, Nova Dimensão e Jacinópolis e bairros do SESC, João Francisco, Planalto, Novo Horizonte, Nova Redenção e Cidade Nova serão contemplados com a construção, que tem como objetivo favorecer e defender a valorização do esporte, além de promover a saúde física, estimular o desenvolvimento das crianças e adolescentes, oportunizar o surgimento de jovens talentos na região e proporcionar a interação social.

O deputado Alan Queiroz ressalta a importância da prática esportiva não apenas para a saúde, mas também como uma forma de proteger as crianças e adolescentes contra os riscos da violência, tráfico de drogas e inatividade. “Por meio do incentivo da prática do esporte, estamos moldando um futuro seguro e promissor para os nossos jovens, afastando-os dos perigos da violência e das armadilhas do tráfico de drogas, enquanto construímos um estado mais saudável e resiliente”, enfatizou.

A presente demanda foi encaminhada pelo assessor Jefferson de Castro Clímaco, que reconhece o compromisso do Governo de Rondônia na promoção e estímulo da prática de esportes no âmbito estadual.

Texto e foto: Ian Machado / Assessoria parlamentar.

Fonte: Assembleia Legislativa de RO