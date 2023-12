Deputado Alex Redano acompanha entrega de cestas básicas em Porto Velho

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) acompanhou na última quarta-feira (20) a entrega das cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação aconteceu na Associação São Tiago Maior, em Porto Velho, onde foram entregues 500 cestas básicas que fazem parte de uma emenda parlamentar.

Durante a entrega, o deputado estadual Alex Redano agradeceu ao padre Enzo e diretores da Associação São Tiago Maior que não mediram esforços para garantir que essas cestas chegassem as famílias mais necessitadas. “Nosso mandato também é pautado no âmbito social e temos certeza que essas mil famílias poderão desfrutar de um Natal mais alegre para as pessoas que enfrentam dificuldades, reforçando o espírito natalino de generosidade. Assim como fizemos em 2022, estamos realizando nesse ano e pretendemos dar continuidade nos próximos anos”, afirmou o parlamentar.

Famílias foram contempladas com a entrega de cestas básicas

O recurso disponibilizado pelo deputado Alex Redano visa garantir a segurança alimentar e nutricional além de possibilitar uma ceia de natal digna às famílias beneficiadas.

As cestas básicas foram distribuídas em duas fases, sendo contempladas 500 famílias cadastradas junto à Associação São Tiago Maior, na capital, e outras 500 inscritas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em Ariquemes, os quais registram pessoas de baixa renda e que sejam cadastradas na base de dados do cadastro único para programas sociais de seus respectivos municípios.

