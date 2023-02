Deputado Alex Redano destina Kits de material esportivo para mais seis municípios

Visando beneficiar esportistas do Estado, o deputado Alex Redano (Republicanos) destinou mais 46 kits de material esportivo para mais 6 municípios do Vale do Jamari, que irão garantir aos esportistas dos municípios beneficiados material de qualidade para aquele campeonato municipal.

A entrega aconteceu nos municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Alto Paraíso e Rio Crespo. Ao todo, 46 kits de materiais esportivos foram entregues aos esportistas de 6 municípios.. A entrega foi feita pelo assessor parlamentar do deputado, Cabo Erique Marques. “Recebemos essas demandas e nossa equipe foi em busca de meios para contemplarmos times dessas cidades, o esporte também é uma de nossas bandeiras e vamos trabalhar para que mais municípios sejam contemplados e que possamos garantir aos esportistas materiais de primeira qualidade”, comemorou o deputado.

“O que estamos vendo é um trabalho de empenho, tanto do deputado Alex Redano quanto da sua equipe, desde o recebimento dos pedidos para esses Kits até a entrega,. Agora os esportistas do Vale do Jamari poderão desfrutar e praticar aquele esporte com um material de qualidade”, agradeceu o prefeito de Itapuã, Moises Cavalheiro.

Texto e foto: Assessoria parlamentar