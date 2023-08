Deputado Alex Redano destina R$ 800 mil reais para recuperação de linhas vicinais em Monte Negro

Na última sexta-feira, o deputado Alex Redano (Republicanos) prestigiou o 1º Encontro do Agronegócio do município de Monte Negro, realizado pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e que conta com o apoio da Assembleia Legislativa e da prefeitura de Monte Negro.

Na oportunidade o deputado agradeceu o convite e reforçou seu com promisso com o município de Monte Negro, onde já destinou mais de R$ 3 milhões distribuídos em diversas áreas. Desta vez o parlamentar anunciou a liberação de R$ 800 mil reais que irá beneficiar diretamente o homem do Campo.

“Sabemos que o nosso estado está no azul, e isso é graças ao homem do campo, que merece ser recebido de braços abertos, graças ao seu trabalho temos comida farta e a agricultura sempre fortalecida e foi pensando nisso que resolvi destinar mais essa emenda para garantir que as estradas vicinais estejam em boas condições para o escoamento da produção”, afirmou o parlamentar.

O prefeito Ivair Fernandes agradeceu o deputado por olhar mais uma vez para Monte Negro.

“Sabemos que o deputado tem 52 municípios para destinar emendas, mas nunca esqueceu dessa cidade que te acolheu desde o primeiro mandato de deputado, a população de Monte Negro é grata ao deputado Alex Redano por entender que com esse recurso garantiremos que as estradas vicinais que usamos também para o transporte de alunos e eventuais necessidade estejam em boas condições até a chegada do período chuvoso”, pontuou o prefeito.

Texto e fotos: Mateus Andrade / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO