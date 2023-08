Deputado Alex Redano destina R$ 900 mil para o esporte, cultura e lazer em Ariquemes

Em seu discurso na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia, nesta terça-feira (29), o deputado estadual Alex Redano (Republicanos), fez um alerta importante sobre sucessivas fiscalizações contra garimpeiros rondonienses, segundo ele.

“Quero falar de um assunto muito preocupante. Hoje o nosso estado tem poucas indústrias, poucas fábricas. Nós dependemos muito de quem produz. Nós dependemos do homem do campo. Nós dependemos dos nossos amigos garimpeiros. Tá tendo muita fiscalização até de forma abusiva. Nós precisamos encontrar um mecanismo para amenizar essa situação”.

Ele complementa: “O vereador Marcelo Reis me ligou ontem [segunda-feira, 28] preocupado, após uma reunião com todos os garimpeiros, pedindo uma audiência. Já alinhei com o presidente da Comissão da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Fernandes [PTB], para amanhã [quarta-feira, 30], às 11 horas da manhã, fazer essa reunião, de forma técnica”.

Para Redano, é sempre importante chamar as autoridades para debater os problemas envolvendo a população de Rondônia.

“Eu tive uma experiência, senhores deputados, a última reunião que fizemos para debater sobre a questão dos embargos e a questão política é importante. Mas precisamos buscar mecanismos para ajudar as pessoas por meio do debate técnico. Convido todos os amigos garimpeiros, representantes, juntos para conversarmos aqui na Assembleia Legislativa. Quero convidar também os demais deputados, que também defendem essa causa, para participar conosco”.

Ele lamentou o que vem ocorrendo e que as autoridades possam encontrar um meio termo para que os garimpeiros possam exercer suas atividades, gerando emprego e renda no estado.

“Recebi vários vídeos do que de fato está acontecendo. É preciso encontrar um mecanismo para que nossos irmãos garimpeiros possam trabalhar. Existe um preconceito muito grande, mas precisamos lembrar que são milhares de famílias, que dependem desse sustento. E nós os políticos temos que ajudar quem produz no nosso estado de Rondônia. Contem com nosso apoio, sabemos como está muito delicada a situação. Não podemos cruzar nossos braços e temos que levantar nossas vozes e defender quem trabalha”.

O parlamentar ainda destacou o papel deles: “Os grandes desbravadores do nosso estado foram os garimpeiros. Muitas estradas, a economia forte, foi por causa do garimpo. Ainda tem a arrecadação muito forte. São milhares de famílias que dependem de nós, políticos. Precisamos encontrar uma solução. Contem com nosso apoio”.

Apoio ao esporte

O deputado estadual ainda parabenizou os alunos da escola Major Guapindaia, de Porto Velho, por terem vencido o Campeonato Nacional Estudantil de Futsal recentemente.

“Quero parabenizar a escola Major Guapindaia, especialmente meu amigo, professor Zenildo. Sou muito honrado, desde o início do projeto, estar apoiando, patrocinando. E hoje, nossa Rondônia é agraciada com a escola campeã nacional de futsal estudantil. É um orgulho muito grande. Quero aqui, em nome do Adriano, que está sempre acompanhando os treinamentos, todos os jogos, que é nosso assessor, nós estaremos homenageando vocês também”.

Alex Redano ainda anunciou que a equipe vai representar Rondônia em um campeonato mundial a ser realizado daqui a pouco menos de dois meses.

“Tenho aqui em mãos, um ofício da competição, de 08 a 18 de outubro, na Europa. E olha que orgulho! Um time aqui de Rondônia, representando nosso país, em uma competição mundial. Só que eles precisam das passagens aéreas, do apoio. Nós temos aqui a deputada Taíssa [PSC], que vai apoiar, conte com meu apoio também.

Ele seguiu com as boas notícias: “A deputada Taíssa vai dispor de R$ 20 mil. Nós vamos fazer um documento de forma coletiva. O deputado que quiser colaborar também com o quantitativo que puder. Nós vamos fazer uma colaboração no valor de 50 mil reais. E vamos aí somar com os colegas. A deputada Ieda [Chaves, União Brasil] deu um sorriso aqui e vai ajudar também”.

O parlamentar também anunciou o envio de recursos para uma importante cidade do interior do estado.

“Assinamos uma emenda para o esporte, cultura e lazer da cidade de Ariquemes, no valor de 900 mil reais. O esporte em Ariquemes, nessa nova gestão, tem sido mais atuante. A cultura, o lazer, são várias modalidades. No último domingo [27] tinha mais de cinco eventos ao mesmo tempo, e precisamos aportar recursos para dar continuidade a esse trabalho. O lazer nas praças também, ações sociais. Então colocamos esse recurso para ajudar a prefeitura municipal de Ariquemes a custear esses eventos”, finalizou ele.

Texto: Felipe Corona I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO