Deputado Alex Redano elogia ação do Governo do Estado durante entrega de maquinários novos

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) esteve, na última quinta-feira (23), em reunião com o diretor do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Eder Dias, para solicitar a construção de uma ponte sobre o rio Muqui, na Linha 15, em Alvorada do Oeste.

O vereador Max Altamirando (PT) de Alvorada foi quem solicitou a parlamentar uma reunião com o diretor do DER. Ele apresentou as demandas do município para melhorias de infraestrutura e o fortalecimento do setor rural na região. Também participaram da reunião, a convite do vereador, os secretários municipais de Gestão Governamental, César Timóteo, e o de Administração e Fazenda, Adriano Franco e o morador da Linha 15, senhor Vandinho.

Para a solução que exige maior atenção, a da Linha 15, Eder Dias informou que o DER vai ajudar a prefeitura com madeiras para construção da ponte. A equipe da prefeitura deverá fazer o planejamento para saber a quantidade de material que será utilizado no prazo de 10 dias.

Cláudia de Jesus lembrou que muitas pessoas se envolveram na “luta” para conseguir a melhoria tão importante para o deslocamento das pessoas e escoamento da produção agrícola da região. “Já no meu primeiro mês de mandato tenho recebido várias demandas nesse sentido. A população de Alvorada está bem representada pelo vereador Max, que tem buscado soluções para a falta de mobilidade rural. É triste ver o produtor rural ter essas dificuldades nos dias de hoje. Mas o trabalho só se faz em conjunto”, concluiu a deputada.

Texto e foto: Assessoria parlamentar