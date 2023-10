Deputado Alex Redano entrega van para Saúde no distrito de Nova Dimensão

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) entregou na última sexta-feira (6) uma van com capacidade para 14 pessoas adquirida por meio de emenda parlamentar na ordem de R$ 200 mil, a pedido do vereador Marquinhos da 28 (Podemos). A solenidade de entrega aconteceu na subprefeitura do distrito de Nova Dimensão e contou com a presença do vice-prefeito Sérgio Bermond (Podemos) que no ato representou o prefeito Marcélio Brasileiro (DEM).

“Sabemos que é nos municípios e distritos que moram as pessoas, e como já destinei diversas emendas, fiz questão de que essa também chegasse ao distrito de Nova Dimensão”. Frisou o deputado. Redano lembrou de outras emendas já destinadas a Nova Mamoré, entre elas R$ 70 mil reais para implementos agrícolas, R$ 150 mil para a Festa do Leite, R$ 150 mil para realização de rodeio em Nova Mamoré e outros R$ 40 mil para o rodeio em Jacinópolis”, lembrou o parlamentar.

O vereador Marquinhos da 28 agradeceu o deputado por olhar para a população desse distrito que tanto precisa de uma atenção. “Nova Mamoré é um dos municípios que mais recebeu emenda parlamentar do deputado Alex Redano. Já recebemos R$ 200 mil para a aquisição de um caminhão pipa, R$ 900 mil para recuperação de estradas vicinais, R$ 200 mil aquisição de medicamentos e insumos hospitalares e agora essa van, que vem de encontro com o que a população precisa, de um meio seguro para a locomoção até o município”. Lembrou o vereador.

Após a entrega, o deputado ainda assinou mais duas emendas parlamentares para Nova Mamoré, uma na ordem de R$ 70 mil reais para a realização do réveillon em Nova Dimensão e Jacinópolis e uma na ordem de R$ 100 mil para a Associação dos Produtores Rurais da Linha 29 (Asprolit), que irá beneficiar os associados com a aquisição de implementos.

A solenidade contou com a presença do secretário Municipal de Saúde de Nova Mamoré, Arildo Moreira, do coordenador do distrito Clemilson Costa, populares e apoiadores. Ao final, o deputado Alex Redano frisou que já destinou para Nova Mamoré e os distritos o valor total de R$ 1,880 milhão.

Texto e foto: Mateus Andrade / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO