Deputado Alex Redano faz balanço das ações parlamentares em 2023

O deputado Estadual Alex Redano (Republicanos) tratou como positiva sua atuação parlamentar em 2023. De acordo com o parlamentar, as demandas atendidas foram de encontro com as necessidades da população voltadas ao homem do campo, social, saúde, educação, infraestrutura e esporte, promovendo benefícios a população.

Dentre as ações, o parlamentar destacou emendas que contemplaram a recuperação de estradas vicinais e garantindo o escoamento da produção, indicações ao Governo do Estado para a recuperação de rodovias de competência do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER). Alex Redano ainda celebrou a liberação de R$ 1 milhão para procedimentos de reconstrução mamária com o objetivo de proporcionar procedimentos de reconstrução mamária as pacientes que necessitam, após mastectomias decorrentes de câncer de mama ou outras condições médicas.

Para o parlamentar, é gratificante poder solucionar as demandas apresentadas. “É recompensador saber que nossas ações estão chegando nos quatro cantos do nosso estado. Isso nos dá a certeza que todas as reivindicações estão sendo atentidas sejam elas feitas em cada sessão, audiência pública, reunião ou mesmo por meio dos nossos amigos vereadores, os quais sempre procuramos receber em nosso gabinete”, frisou o deputado.

Alex Redano concluiu agradecendo ao governador do Estado, coronel Marcos Rocha (União Brasil), por sempre atender as solicitações. “Sabemos que nosso Estado é grande e que os pedidos foram muitos. Sou grato pela atenção destinada por nosso governador e sua equipe ao longo do ano em nossos pedidos, seja do empenho de emendas quanto das indicações”, encerrou o parlamentar.

Texto: Mateus Andrade I Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO